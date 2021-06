Policial espancado em Saquarema morre em hospital de Araruama

O policial Renato Mendonça, que estava internado em estado grave deste o sábado (19) após ser espancado por cinco pessoas em um bar no bairro Boqueirão, em Saquarema, morreu nesta quarta-feira (23) em um hospital de Araruama.

A morte foi confirmada pela direção do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC) na manhã desta quinta-feira (24).

O Cabo Renato Mendonça tinha 34 anos, era lotado no 25º batalhão, que atende a Região do Lagos, e estava de férias quando foi brutalmente agredido. Ele ingressou na Polícia Militar em 2014. Renato deixa dois filhos e esposa, que está grávida.

Renato é o segundo policial militar morto na cidade neste mês. No início de junho, o Cabo Ireno Duarte foi assassinado a tiros dentro da garagem de casadurante um culto religioso. Dois homens foram presos em flagrante.

O 25º BPM lamentou a morte do Cabo Renato Mendonça e disse, por meio de nota, que está prestando apoio à família. Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento.

No mesmo dia do crime, a polícia conseguiu prender quatro pessoas suspeitas de envolvimento no ataque. Entre os presos estavam três homens e uma mulher. O quinto suspeito de participar da agressão já foi identificado e a polícia pediu a prisão dele à Justiça. Ele ainda não foi localizado.

Segundo a Polícia Civil, os agressores atacaram Renato pelo fato dele ser policial.

Armas, algemas, munições e radiotransmissores apreendidos com homem que ajudou agressores de policial a esconder armas em Saquarema — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma sexta pessoa, um homem que seria tio de um dos envolvidos, também foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Na casa dele, a polícia encontrou armas e uma delas teria sido usada no crime. Ainda segundo a polícia, este homem não teria envolvimento direto com a agressão.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos chegaram no bar e atiraram contra o policial, mas os tiros não o acertaram. Renato então sacou uma arma para tentar se defender e conseguiu atingir dois criminosos. Um deles foi atingido na perna e o outro no braço.

Os agressores conseguiram render Renato e o agrediram com socos, chutes e pancadas na cabeça. Os ferimentos na cabeça foram graves e o policial ficou internado em uma UTI desde então, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado pela 124ª DP, em Saquarema.