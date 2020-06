Policlínica de São Pedro da Aldeia retoma atendimentos de especialidades

A Policlínica Municipal retomou as agendas médicas em São Pedro da Aldeia, ampliando os serviços de saúde disponíveis para a população.



Ao todo, a unidade ambulatorial está oferecendo atendimento em dezesseis especialidades, com dias e horários específicos para as consultas. Os pacientes agendados estão sendo avisados por telefone pela Central Municipal de Regulação. Todas as especialidades estão à disposição da população.



Referência para atendimentos clínicos e procedimentos, a Policlínica oferece aos moradores especialidades como cirurgia geral, dermatologia, cardiologia, pequenas cirurgias, ortopedia, proctologia, nefrologia, neurologia, pneumologia, angiologia, oftalmologia, reumatologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, gastroenterologia e ultrassonografia.

Nova realidade

Com o cenário imposto pela pandemia, a Policlínica adotou novas medidas de prevenção, limpeza e estendeu o horário de funcionamento para o público. Para a gestão, o objetivo é oferecer o atendimento à população, sem se descuidar da segurança para usuários e profissionais.

“Estamos com horário ampliado das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, e realizando atendimentos com algumas especialidades aos sábados. Para garantir a prevenção, reforçamos nossos cuidados com a higiene dos locais e orientamos os pacientes para que não haja aglomeração nos espaços comuns. Como estamos trabalhando com horários definidos, reforçamos que os pacientes devem respeitar os prazos, sem necessidade de chegar com grande antecedência”, disse Ana Paula Quintanilha, coordenadora da Policlínica.

Foto: Ana Paula Quintanilha

Para que o paciente seja atendido na Policlínica, de acordo com a necessidade clínica, o mesmo deve procurar sua unidade de saúde de referência, para que possa ser avaliado e encaminhado ao especialista. Vale lembrar que a Policlínica não trabalha com demanda espontânea, sendo necessária prévia marcação de acordo com agenda de cada profissional. A Policlínica Municipal funciona na rua Prefeito Waldir da Silva Lobo, aos fundos do Pronto-socorro municipal, no bairro Morro do Milagre.