Polo Rural de São Pedro da Aldeia receberá plantio de 12 mil mudas de espécies nativas

Foi iniciado, nesta quinta-feira (25), o plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica no Polo Rural de São Pedro da Aldeia. Mil árvores já foram plantadas, de um total de 12 mil unidades pertencentes a mais de 30 espécies, que serão inseridas na natureza ao longo do primeiro semestre de 2021. A área a ser reflorestada foi cercada para impedir o pisoteio de animais de grande porte.

A cada 15 dias, mil novas árvores serão inseridas na natureza. A ação faz parte de um acordo de compensação ambiental, fruto de um desflorestamento iniciado há alguns anos em uma área localizada no bairro Campo Redondo. Todo o processo de compensação à mineração é feito pelo Estado através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Contudo, o município tem acompanhado de perto o trabalho. Estiveram presentes na ação a secretária de Meio Ambiente, Raquel Trevizam, e o secretário de Agricultura, Thiago Ribeiro.

“A ideia é que a área se torne uma pequena floresta, espaço que será importante para a educação ambiental no município. Futuramente, projetos com as escolas poderão ser desenvolvidos no local, com a identificação das espécies e direcionamento ambiental”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Raquel Trevizam.



Além de conservar a biodiversidade, a recuperação das áreas degradadas aumenta o fluxo de nascentes e controla a erosão do solo. O Mecanismo para conservação da biodiversidade e gestão dos recursos das compensações ambientais está previsto no art. 3º da Lei estadual nº 6.572/2013.