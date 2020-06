Pontos de ônibus de São Pedro da Aldeia passam por serviço de higienização

Os pontos de ônibus de São Pedro da Aldeia continuam recebendo serviços de limpeza e higienização com água clorada, sabão e álcool em gel.

As ações são executadas por equipes de serviços da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, que diariamente percorrem os abrigos de passageiros instalados ao longo das rodovias estaduais que cortam a cidade. Nesta quinta-feira (25), a lavagem contou com o auxílio de um caminhão-pipa da Prolagos, empresa parceira da Prefeitura.

As evidências atuais sugerem que o novo coronavírus pode permanecer viável por horas e até dias em determinadas superfícies, dependendo do tipo de material. Por isso, a remoção de microorganismos, sujeiras e impurezas das superfícies, associada a produtos desinfetantes, pode reduzir o risco de propagação do vírus causador da COVID-19.

Foto: Renato Fulgoni

“O caminhão-pipa da Prolagos nós dá apoio periodicamente nessa lavagem geral dos pontos de ônibus. Fazemos a limpeza de forma contínua para minimizar os riscos de contágio e também para conscientizar os pedestres e as pessoas que aguardam o transporte público sobre a importância do uso da máscara e do álcool em gel”, destacou a servidora da SESORP, Valdileia Carvalho, uma das responsáveis por coordenar as ações.

Ao todo, 15 pontos de ônibus receberam os serviços de higienização nesta quinta-feira (25), na altura dos bairros Baixo Grande, Centro, Balneário e Praia Linda. A desinfecção com água, cloro, sabão e álcool em gel também é realizada periodicamente na rodoviária municipal, em praças e academias populares.