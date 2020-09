Pontos de ônibus ganham novos abrigos em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue com a construção de novos abrigos de passageiros em São Pedro da Aldeia. Essa semana, as equipes estão construindo novos abrigos nos pontos de ônibus dos bairros Baixo Grande, Parque Estoril e Campo Redondo, próximo ao Condomínio Cruzeiro, às margens da Rodovia RJ-140. O projeto, além de padronizar os pontos com abrigos novos, bonitos e modernos, oferece mais conforto e segurança às pessoas que aguardam pelo transporte coletivo.

As obras são frutos de um convênio entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e o Ministério das Cidades, com interveniência da Caixa Econômica Federal. Os novos abrigos de passageiros têm 15m², são feitos em madeira, entorno de vidro temperado transparente, piso cimentado impermeável, piso tátil em borracha para orientar os deficientes visuais, cobertura em telha e banco de concreto, além de serem afastados um metro da rodovia.

Os pontos antigos, que não estão de acordo com a padronização, serão retirados e, posteriormente, reaproveitados em outras áreas. Além da nova estrutura coberta que está sendo implementada, alguns abrigos já concluídos, como o do Centro e o do bairro São João, também receberam ações de paisagismo com plantio de palmeiras e espécies ornamentais.

Os novos pontos de parada de ônibus ficarão alocados às margens das rodovias que cortam o município, na altura de Praia Linda a Botafogo, passando pelos bairros Porto do Carro, Vinhateiro, Baixo Grande, São João, Campo Redondo, Fluminense, Morro do Milagre, Estação, Flexeira, Ponta do Ambrósio, Recanto do Sol, Centro, São Mateus, Balneário São Pedro e Balneário das Conchas.

Fotos: Renato Fulgoni