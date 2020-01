Pôr do Sol Histórico será realizado em Tamoios nesta sexta

Tamoios receberá nesta sexta-feira (24) o projeto “Pôr do Sol Histórico”, da Secretaria de Turismo. O encontro será realizado na Praia do Pontal, a partir das 17h. O evento é realizado mensalmente na Praia do Siqueira e no Morro da Guia, e chega pela segunda vez ao distrito. O evento é gratuito e aberto ao público.

O projeto é coordenado por historiadores da Superintendência de Turismo Histórico e Social. Além da apreciação do pôr do sol, a atividade também conta com programação cultural. O encontro terá tributo aos Titãs, ícone do rock nacional, além de recitação de poesias de Arnaldo Antunes.

Na parte histórica serão debatidos os hábitos, a cultura e vida dos índios da Confederação dos Tamoios, que dão nome ao distrito. Em caso de chuva ou mau tempo o evento poderá ser cancelado.