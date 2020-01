Pôr do Sol Histórico vai apesentar poesias de Guimarães Rosa em Cabo Frio

O Morro da Guia, local privilegiado de Cabo Frio e que oferece uma visão em 360º da zona central da cidade, incluindo a Praia do Forte, as Dunas, a tradicional Rua dos Biquinis e o bairro das Palmeiras, será palco de mais uma edição do projeto “Pôr do Sol Histórico”. O evento acontece nesta sexta-feira (31), a partir das 17h, de forma gratuita e voltado ao público de todas as idades. A concentração é em frente ao Museu de Artes Religiosa e Tradicional (Mart).

Nesta edição, os participantes poderão apreciar o pôr do sol com poesias de Guimarães Rosa, escritor e romancista considerado por muitos, o maior escritor brasileiro do século 20 e um dos maiores de todos os tempos. Dentre obras mais conhecidas estão Grande Sertões Veredas, Primeiras Estórias e Campo Geral.

Os historiadores Pablo Magaton e Luciana Rocha da Superintendência de Turismo Histórico, apresentarão a história das ordens religiosas dos beneditinos, franciscanos e jesuítas atreladas aos monumentos históricos construídos por cada uma delas.

O cantor Daniel Henrique animará o público com canções da banda mineira Jota Quest, nos intervalos. Todos os profissionais envolvidos no projeto são da Superintendência de Turismo Histórico, ligada a Secretaria de Turismo.

Sobre o Projeto



O evento é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e coordenado por historiadores da Superintendência de Turismo Histórico e Social. A primeira edição aconteceu em outubro de 2018 e nasceu de um complemento do projeto Caminhos da História, um passeio pelos espaços culturais do município com a orientação de um guia.

Os encontros são mensais e, além do Morro da Guia, acontecem na Praia do Forte, Praia do Siqueira e Tamoios, na Praia do Pontal. Os dias e horários são divulgados no site e nas redes sociais oficiais da Prefeitura.