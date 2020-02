Portal dos procurados pede informações sobre os envolvidos na morte do PM em Cabo Frio

O Portal dos Procurados divulga neste domingo, dia 16, o cartaz com título – Quem Matou? – para ajudar a 126º DP – Cabo Frio, e o Grupo de Pronta Resposta da Subsecretária de Inteligência da PM/SEPMERJ (GPRI), com informações que possam levar a identificação e prisão dos envolvidos na morte do 2º Sargento da Polícia Militar Luis Paulo Costa da Silva. Ele tinha 39 anos e, estava na corporação desde 2002.

Lotado no 25º BPM – Cabo Frio – o policial militar morreu após ser baleado por criminosos, ao sair do serviço na manhã deste domingo, em Cabo Frio.

O PM teria sido interceptado por um veículo branco na Av. Antônio Ferreira dos Santos, no bairro Braga, em Cabo Frio. O carro em que o agente estava, modelo Ford/EcoSport vermelho, ficou com varias perfurações de balas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do agente na manhã deste domingo. Perícia foi acionada e a ocorrência foi registrada na 126ª DP – Cabo Frio – que buscar câmeras de seguranças e informações que possam levar a autoria do crime.

Com morte do PM Sidnei chega a 14 o número de Agentes de Segurança assassinados no Rio em 2020. Sendo 11 da Policia Militar, 01 da Policia Federal, 01 do Corpo de Bombeiros e 01 da Marinha do Brasil.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos na morte do PM Luis Paulo favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular do Disque Denuncia.

Todas as informações sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para 126º DP – Cabo Frio e PMERJ, e que tem como prioridade prender os envolvidos na morte de Agentes de Segurança Pública no Rio.