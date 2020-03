Portal dos Procurados procura por um dos maiores fornecedores de drogas da Região dos Lagos

O Portal dos Procurados divulgou nesta segunda-feira, dia 02, cartaz para ajudar a Delegacia de Iguaba Grande (129ª DP) com informações que possam levar a prisão de Ângelo Eduardo Roza Mendonça, o Sanguinho, de 43 anos.

Ligado a facção Comando Vermelho (CV) ele é considerado o maior fornecedor de drogas da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Na ultima sexta-feira (28), Policiais Civis da 129ª DP, sob a coordenação do delegado titular Gabriel Poiava Martins, realizaram uma operação para cumprir 14 mandados de prisão contra uma organização criminosa de tráfico de drogas que atua no município de Iguaba Grande, que tem como fornecedor o traficante Sanguinho.

Na ação, sete homens foram capturados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. De acordo com os agentes, ainda durante a operação, um homem foi preso em flagrante, grande quantidade de drogas e materiais utilizados para o crime foram apreendidos. A operação contou com o apoio de diversas delegacias da Região dos Lagos.

Na quarta-feira (26), dois menores tinham sido apreendidos pelos agentes, resultado da mesma investigação que apura o tráfico naquela região. A operação teve apoio de outras delegacias da Região dos Lagos.

Preso em 2014, após uma denuncia anônima, Sanguinho, foi detido com material entorpecente que seriam levadas para Cabo Frio, para serem distribuídas nos pontos de drogas. Atualmente ele se encontra na condição de evadido do Sistema Penitenciário, desde 18 de outubro de 2018, após receber o benefício de progressão de pena, passando do fechado para o semiaberto, e ter direito da Visita Progressiva ao Lar (VPL). Com isso, ele nunca mais retornou a sua unidade prisional Instituto Penal Vicente Piragibe. Contra ele constam três mandados de prisão pelos crimes de: tráfico de drogas e condutas afins; posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; tráfico de drogas e condutas afins.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização de Sanguinho e de traficantes ligados a sua facção, favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo Facebook; pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177; ou pelo aplicativo para celular do Disque Denuncia. Todas as informações sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para 129ª DP.