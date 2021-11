Porto da Barra, em Búzios, recebe festival gastronômico a partir desta sexta-feira

Bar dos Pescadores

Entrada: Bolinho de Patinha de Caranguejo

Patinha de caranguejo recheada e empanada no estilo croquete com uma unidade

Principal: Arroz de Polvo

Salteado na panela de barro com bastante azeite e temperos

Sobremesa: Duas bolas de Sorvete Brasil

Duas bolas de sorvete Brasil. Você escolhe dois sabores: chocolate, manga, coco ou creme

Casablanca Entrada: Salada de Frutos do Mar Broto de feijão com farofa de frutos do mar Principal: Assado de Tira Costela grelhada acompanhada de cuscuz marroquino Sobremesa: Manga Belacap Sorvete artesanal de creme com lascas de manga e calda de goiaba

Cigalon Entrada: Cremoso de milho verde com camarões Cremoso de milho verde com camarões grelhados, crocante de presunto cru, pontas de aspargos e pó de cebola negra Principal: Costela braseada ao vinho tinto Costela cozida lentamente servida com purê cremoso de aipim, farofinha de torrada de focaccia e castanhas do Pará Sobremesa: Doce Carol Red Velvet sponge cake, cream cheese, sorvete de pistácio, farofinha de suspiro, pipoca doce e macaron de limão

Donna Jô Entrada: Folhas com Figos Caramelizados, Queijo Boursin Mix de folhas com figos caramelizados, queijo boursin e bijou Principal: Camarão Desconstruído no Abacaxi Sobremesa: Creme de Tapioca com Açaí Creme de tapioca com açaí crocante de castanha do Pará

Maria, Maria

Entrada: Ceviche Especial da Chef (250g)

Peixe branco, camarão e polvo em cubos, limão, cebola roxa, tomate, coentro, água de coco, azeite extra virgem

Prato principal: Carpaccio – Especial da Chef Salmão

Lâminas de salmão ao molho especial, cebola roxa, alho frito, geleia de pimenta e azeite saborizado de alecrim

Sobremesa: Delícia de Maria

Ganache, picolé e frutas vermelhas

Mercado do Porto

Entrada: Ceviche Trópico Oriental

Mini cubos de salmão marinados em limão siciliano, maçã verde, caju e toque oriental finalizado com crisp de alho poró

Principal: Cherne ao Creme de Tangerina

Cherne grelhado sobre cama de aspargos ao creme de tangerina e estragão. Finalizado com sementes crocantes guarnecido de spaguetti nero ao alho e óleo e camarões

Sobremesa: Torta de Chocolate Belga com Calda de Morangos Picantes

Torta de chocolate belga com base de biscoito artesanal, guarnecido de chantilly de vanilla com farofa crocante de castanha de caju, amêndoas e tâmaras, regado com calda de morangos picantes

Nami

Entrada: Taco de Atum Wasabi Trufado

Massa crocante recheada com guacamole, atum tartar, molho wasabi trufado, vinagrete e maio picante

Principal: Lomo Saltado

Cubos de filé mignon salteados perfeitamente no wok com molho nikkei. Acompanha arroz e batata frita

Sobremesa: Churros com Doce de Leite

Três churros preparados na hora e acompanha doce de leite.

Palermo

Entrada: Salada de Verão

Mix de folhas, com frutas (morango, pera, kiwi) confitado de rabano vermelho, picles de pepino japonês e molho picante thai. Acompanha erva de endro e molho cítrico a base de mostarda rústica

Principal: Tentáculos de Polvo

Polvo glaceado, acompanha molho thai de goiabada, creme de batata baroa, picles de rabano vermelho, ervas de endro e folhas de basílica

Sobremesa: Torta de Banana Autoral

Biscoito champagne, nozes, ceviche de banana e um creme a base queijo cream cheese e chocolate 70% e doce de leite

Octopus

Entrada: Takoyaki

Bolinho de polvo japonês, com aioli de wasabi, benishoga e cebolinha

Principal: Polvo com Molho Romesco

Polvo grelhado com sal defumado, legumes escalivados e molho romesco

Sobremesa: Créme Brûlée com Frutas Silvestres

Taverna D’Arte

Entrada: Inpepata di Cozze

Mariscos frescos cozidos com azeite, vinho branco, tomate cereja e ervilhas

Principal: Rigatoni con séppia e piselli

Rigatoni com lulas cozidas no azeite, vinho branco, tomate cereja e ervilhas

Sobremesa: Tiramisu

Sobremesa tipicamente italiana, que consiste em camadas de biscoito champagne, embebidas em café, entremeadas por um creme a base de queijo mascarpone, creme de leite fresco, ovo, açúcar, vinho marsala e polvilhada com cacau em pó e café.