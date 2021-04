Postura orienta pessoas a evitarem aglomeração na Prainha do Pontal em Tamoios

De acordo com o decreto municipal em vigência, até a data de ontem, dia 11, que visa coibir o avanço do covid-19 no município de Cabo Frio, a equipe de Fiscalização de Posturas, esteve duante a manhã de domingo, na Prainha do Pontal, em Tamoios, orientando as pessoas que estavam no local sobre a proibição da permanência nas areias da praia.