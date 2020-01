Praça da Cidadania, em Cabo Frio, recebe aulão de Forró nesta terça

O forró vai tomar conta da Praça da Cidadania nesta terça-feira, dia 21, às 19h30, com o aulão aberto do professor João Luiz Antunes. A atividade, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, é gratuita e aberta ao público de todas as idades.

As aulas são ao ar livre e não há restrições a participação do público. O objetivo do evento é reunir moradores e turistas durante a alta temporada para aprender um pouco mais sobre o estilo de dança popular.

Segundo o professor, a expectativa é que cerca de cem pessoas participem das aulas que não exigem nenhum tipo de experiência anterior com a dança. A aula pode acontecer mais vezes dependendo da adesão dos participantes.

“Já participo de atividades com o grupo Baião de Dois há algum tempo na região e a ideia é que possamos difundir a cultura da dança e alcançar cada vez mais pessoas em um espaço amplo”, comentou o professor.

A Praça da Cidadania fica localizada na rua Saturno, na Praia do Forte.