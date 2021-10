Praça de Santo Antônio, em Tamoios, começa a receber obras de revitalização

A praça do bairro Santo Antônio, em Tamoios, está ganhando novo formato. O local está passando por obras que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Cabo Frio em parceria com os comerciantes locais. O trabalho começou na semana passada, quando todo o mobiliário urbano foi removido. Nesta segunda-feira (18) foram retiradas as pedras portuguesas.

De acordo com o secretário adjunto de Obras e Serviços Públicos em Tamoios, Alan Nascimento, a Praça de Santo Antônio será totalmente revitalizada, e no lugar das mesas e bancos de concreto serão instalados canteiros e um parque infantil.

“A revitalização da praça foi um pedido da comunidade do entorno. Graças à parceria o local está sendo reformado: a Prefeitura entrou com o projeto, o maquinário e a mão de obra, e a iniciativa privada com o material”, explicou o secretário adjunto.

Ainda segundo Alan Nascimento, o trabalho em Santo Antônio deve durar em torno de 45 dias.

“Os comerciantes e os moradores nos procuraram e disseram que gostariam que a praça fosse um local renovado, com espaço para crianças e famílias do bairro. O projeto foi pensado para este fim. Por isso, o local vai ganhar um parque infantil, se tornando assim, um espaço para as crianças se divertirem”, finalizou o secretário.