Praça de São Cristóvão, em Cabo Frio, e adjacências recebem equipe de desinfecção nesta quarta

A Prefeitura de Cabo Frio em parceria com a Prolagos, concessionária de água e esgoto no município, realiza nesta quarta (29) a desinfecção da Praça de São Cristóvão e adjacências, a partir das 9h. A iniciativa faz parte do cronograma de prevenção e combate à covid-19 que é realizado em todo município desde que as ações de prevenção foram adotadas pelo prefeito Dr. Adriano Moreno, em meados de março.

Além da praça, locais de grande circulação de pessoas como os pontos de ônibus e o entorno das agências bancárias também serão limpos e desinfectados. No âmbito municipal, a ação é realizada pela Coordenadoria-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental em conjunto com as equipes da Comsercaf, da Coordenadoria-Geral de Serviços Públicos, das Secretarias de Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e de Saúde, além da Guarda Civil Municipal.

“A higienização com lavagem e desinfecção de locais públicos é uma importante medida de prevenção e combate à covid-19 até mesmo para eliminação de secreções como saliva. A limpeza com água clorada é fundamental antes da aplicação do hipocloreto a 1%”, explicou a bióloga Andreia Nogueira, responsável pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental.

De março até o momento já foram higienizados locais como o Terminal Rodoviário Alexis Novellino e pontos de ônibus das adjacências, bem como unidades de saúde, além da sede do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), o Departamento de Trânsito (Detran) e o 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Em abril, as equipes atuaram em Tamoios nos bairros de Santo Antônio com desinfecção do trecho de parada de ônibus até a ponte, que faz limite com o distrito de Barra de São João, e o PAM. Em Unamar a ação foi realizada na área onde há maior concentração de comércio do distrito e também no Shopping UnaPark. A Unidade de Saúde Básica (UBS) e Hospital Municipal de Tamoios, em Aquarius, também foram desinfectados.