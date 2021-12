Praça do INEFI, em Búzios, recebe instalação de passagem de fios subterrâneos

No último dia 2 teve início a instalação dos dutos subterrâneos para fiação na praça do INEFI, a Enel recebeu do prefeito Alexandre Martins a solicitação de substituição de instalação de postes com fiação por tubos.

O gestor considera de extrema necessidade a resolução definitiva dos problemas com excesso de fios nos postes, que atrapalha a distribuição de energia, o tráfego de pedestres e veículos da cidade, além de descaracterizar o paisagismo da praça.

O mesmo afirmou que o objetivo é que o município de Búzios avance com esta tecnologia que já é realidade em muitas cidades.