Praça do Jardim Esperança, em Cabo Frio, recebe 2ª edição da Feira de Educação Profissional

A Praça Agenor dos Santos, no Bairro Jardim Esperança, será o palco da próxima edição da Feira de Educação Profissional. O evento disponibiliza diversas oportunidades em 12 instituições de ensino local, como descontos em mensalidades, oficinas e palestras. A atividade, realizada pela Prefeitura de Cabo Frio por meio da Coordenadoria-Geral de Ciência, Tecnologia e Informação (Cogetei), acontecerá neste sábado (14), de 9h às 13h. A ação é gratuita e aberta ao público.



O objetivo da feira é divulgar a oferta de graduação, cursos técnicos, profissionalizantes e de extensão existentes na cidade. Serão oferecidos descontos especiais para quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, além de sorteios de brindes e workshops.



Participarão das atividades as universidades Estácio de Sá, Ferlagos e Unilagos, UNOPAR, UNINTER, Unienf-Lagos e os cursos SER – Instituto de Qualificação, CEBRAC, ETAP, CESAP – Lago, UPGRADE Curso de Idiomas, Conexão e Supera.



O próximo local a receber o evento será o distrito de Tamoios, no dia 21 deste mês.