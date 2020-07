Praças e academias ao ar livre são higienizadas em São Pedro da Aldeia

Além dos pontos de ônibus, o trabalho de higienização dos espaços públicos tem sido intensificado também em praças e academias ao ar livre nos bairros de São Pedro da Aldeia. Na última semana, a equipe de limpeza passou pelas localidades da Baleia, Poço Fundo, Vinhateiro, Porto da Aldeia e São João. O trabalho, executado por equipes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, tem como objetivo minimizar os riscos de contágio do coronavírus e conscientizar a população sobre a importância do uso do álcool em gel e da máscara.

De acordo com o Secretário de Segurança e Ordem Pública, Jorge Ribeiro, a higienização é feita diariamente nos locais que concentram maior circulação de pessoas. “Nós temos duas equipes dedicadas a esse trabalho, uma vinculada ao setor de Transportes, e outra com servidores lotados na Rodoviária, que fazem a parte dos abrigos de passageiros, capela mortuária, orla, praças e academias do Centro e também do Vinhateiro, São João e Baixo Grande, além da própria Rodoviária. Além disso, semanalmente a gente conta com a parceria do caminhão-pipa da Prolagos para a lavagem dos pontos com água clorada”, disse.

Foto: Divulgação/SESORP

A remoção de microorganismos, sujeiras e impurezas das superfícies, associada a produtos desinfetantes, é uma das principais formas de reduzir o risco de propagação do vírus causador da COVID-19, já que as evidências atuais sugerem que o novo coronavírus pode permanecer viável por horas e até dias em determinadas superfícies, dependendo do tipo de material.

“Temos tido um retorno muito positivo da população, que entende que estamos contribuindo para evitar os riscos de contaminação. É uma ação que acaba conscientizando também os moradores porque, no momento da limpeza, nós reforçamos a importância da prevenção e do uso da máscara, e as pessoas acabam aderindo”, destacou o secretário.

Já receberam o serviço de limpeza as praças Agenor Santos (Praça da Matriz), Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão), João Torres e Hermógenes Freire da Costa, no Centro da cidade, além dos pontos de ônibus e terminais rodoviários. Nos bairros, foram higienizados os espaços de lazer, parques, praças e estações de ginástica de uso comunitário.