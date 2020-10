Praia do Forno, em Arraial do Cabo, tem novo decreto de acesso e permanência

A Prefeitura de Arraial do Cabo decretou novas regras de acesso e permanência à Praia do Forno, considerando o Plano de Controle e Ação de enfrentamento ao coronavírus e a retomada econômica, evitando o retorno aleatório e descontrolado das atividades no Município e, assim, permitindo o monitoramento da evolução da pandemia.

Confira as novas regras em vigor a partir desta semana, por meio do Decreto 3.151.

-> Ficam permitidos o acesso por trilha e a permanência na Praia do Forno, observado o limite de 395 visitantes por dia.

-> Deverá ser observada a distância de 1,5m entre as pessoas e/ou grupos que estejam ocupando a faixa de areia.

-> O uso de máscaras de proteção facial é obrigatório, sendo vedado o acesso de banhista que não esteja utilizando ou que se negue a utilizá-la sendo permitida, entretanto, a retirada apenas ao adentrar ao mar.

-> Fica permitido o comércio ambulante na areia da praia, permanecendo vedada comercialização de mesas, cadeiras e ombrelones por toda a extensão da faixa de areia.

Lembrando que a Praia do Forno já possui regras de visitação estipuladas através do decreto nº2.416/17, tais como a proibição do tráfego de veículos motorizados, bicicletas e similares, o acesso de animais domésticos, e o ingresso à praia portando recipientes de vidro para consumo de bebidas, aparelhos ou instrumentos que promovam sons, acessórios para churrasco, barracas de acampamento e similares.

Para ver todas as informações sobre a flexibilização no Município, acesse: www.arraial.rj.br/flexibilizacao