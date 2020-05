Praia Grande, em Arraial do Cabo, recebe visita de leão marinho

Enquanto a quarentena segue em vigor em Arraial do Cabo e a orientação é que as pessoas não frequentem as praias para não disseminar o coronavírus, o nosso ecossistema respira e as diversas espécies marinhas aproveitam o sossego.

Foi o caso de um jovem elefante marinho, provavelmente vindo da região sul através da corrente marinha, que encontrou no canto da Praia Grande o lugar perfeito para descansar, na segunda-feira, dia 04.

Os agentes da Guarda Ambiental Marítima que faziam ronda no local perceberam a presença do animal, e imediatamente entraram em contato com o CTA Meio Ambiente. A equipe foi até o local, o biólogo do CTA fez as averiguações e concluiu que o animal estava bem, porém um pouco cansado então decidiram isolar área para que ele pudesse descansar em segurança, conforme o protocolo.

Os agentes da GAMA seguiram em vigilância e o animal passou uma noite tranquila, mas logo cedo retornou à sua jornada no mar.