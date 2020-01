Prazo para quitar IPTU de Cabo Frio com desconto de dez por cento encerra nesta sexta

Contribuintes de Cabo Frio têm até a próxima sexta-feira (31) para quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com o desconto máximo de 10% para cota única. Após este período, os munícipes terão 7% de abatimento no pagamento à vista até o dia 10 de fevereiro e de 5% para quem pagar em cota única até o dia 20 de fevereiro.

Quem optar pelo parcelamento, que pode ser feito em até 11 vezes, deverá efetuar o pagamento todo dia 20 de cada mês, iniciando em fevereiro a primeira parcela. De acordo com a Secretaria de fazenda, o reajuste do IPTU este ano foi de 2,60% baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), que é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, alguns imóveis tiveram correção cadastral e, consequentemente, a ajuste no valor. Contudo, a Secretaria de Fazenda informa que o contribuinte pode solicitar a revisão do valor, procedimento gratuito e que deve ser protocolado na sede da pasta. Desde o início da operação, em 2 de janeiro, 5.831 atendimentos foram registrados nos três postos oferecidos pele Secretaria de Fazenda para que o contribuinte aproveite a oportunidade do desconto de 10% no pagamento da cota única.

O imposto também pode ser impresso no site da Secretaria de Fazenda (http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/iptu/) e nas sedes da pasta no primeiro e segundo distrito. Quem tiver dificuldades em acessar o link do IPTU pelo site é só desbloquear os pop-ups para emitir o boleto normalmente. Pelo site, há também a opção de baixar a guia para pagamento e, neste caso, o pop-up não interfere.

Para tirar dúvidas ou obter mais informações os contribuintes devem solicitar através dos telefones 3199-9936 / 3199-9937, ramal 230 ou no email iptu@fazenda.cabofrio.rj.gov.br

POSTOS DE ATENDIMENTO – SECRETARIA DE FAZENDA

Centro

Rua Major Belegard, 395.

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h

Segundo Distrito

Centro Administrativo, loja 7, bloco A, Shopping UnaPark – Unamar.

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e de 14h às 17h

Shopping Park Lagos

Av. Henrique Terra, 1700 – Palmeiras. Lojas 54ª e 54B

De segunda a sábado, das 11 às 20h

Domingo, das 13h às 21h