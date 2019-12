Pré-matrícula online da rede municipal de Cabo Frio terá início em janeiro

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) abrirá, no dia 6 de janeiro, a 1.ª fase da pré-matrícula on-line para o ano letivo de 2020. O processo será realizado por meio do site oficial da Seme (www.semecabofrio.rj.gov.br) no ícone “Pré-Matrícula on-line”. Com a inscrição, o responsável (ou aluno) garantirá a vaga para escolas na rede municipal, tanto para casos de movimentação, transferência e inscrições de novos estudantes. A pré-matrícula estará disponível até o dia 13 do mesmo mês.

No ato da pré-matrícula, o candidato já inserido na rede municipal e inclusos nos processos de movimentação e transferência deve informar o número de matrícula. A numeração deve ser solicitada na secretaria da escola em que estuda. O aluno tem o direito de sugerir três unidades escolares para que ele seja direcionado para uma delas.

A divulgação do resultado da distribuição das vagas será feita no dia 16. A partir dessa data, os interessados devem realizar a efetivação da matrícula na escola selecionada que encerrará no dia 22. A 2ª etapa será para as vagas remanescentes, disponibilizadas no site da Seme a partir do dia 28, com efetivação nas escolas entre os dias 5 e 7 de fevereiro. A partir do dia 11, as vagas para os Ensinos Fundamentais I e II, além do Ensino Médio deverão ser solicitadas diretamente nas unidades escolares. Já para a Creche, os pretendentes deverão fazer a inscrição para a lista de espera disponível do site da Seme.

As escolas municipais Professor Renato Azevedo e a Arlete Rosa Castanho, em função de suas especificidades, oferecerão matrículas nas próprias unidades a partir de 5 de fevereiro, conforme previsto em seus respectivos Regimentos Escolares.

A distribuição dos candidatos nas vagas disponíveis pelo sistema observará a seguinte ordem de prioridade: alunos em situação de movimentação, candidatos à transferência e matrículas novas.