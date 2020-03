Preço abusivo: Procon de Arraial do Cabo notifica três estabelecimentos comerciais

O órgão recebeu denúncias de práticas irregulares em farmácias e supermercados

O Procon notificou estabelecimentos em Arraial do Cabo, nesta terça-feira (31), para explicar o motivo do aumento de preços de produtos. As denúncias foram feitas por moradores, em relação à venda de máscaras e álcool em gel.

Pela manhã, os fiscais estiveram nos estabelecimentos para verificar as possíveis práticas irregulares. Até o momento, um supermercado e duas farmácias foram autuados para explicarem os preços cobrados. A fiscalização continua durante a tarde.

“Um processo administrativo está sendo aberto e as empresas terão o prazo de 15 dias para apresentar as notas fiscais, para que possamos fazer uma comparação da última compra que foi feita, com a penúltima. Nosso objetivo é saber se o aumento foi do fabricante ou se estão se aproveitando da pandemia”, explicou Márcio Lisboa, Secretário de Proteção e Defesa do Consumidor.





Canais de denúncia:

Telefone: (22) 2622-1417

E-mail: procon@arraial.rj.gov.br

WhatsApp: (22) 97403-6274