Prédio da Prefeitura de Cabo Frio fecha às 11h, na sexta, para desinfecção

A Prefeitura de Cabo Frio realiza na sexta-feira (17), a partir das 11h, desinfecção do prédio municipal como medida de combate e enfrentamento ao novo coronavírus. A ação será feita em todos os setores do edifício, que estará fechado ao público, e os servidores deverão realizar as tarefas em home office no período da tarde.

Na segunda-feira (02), as atividades retornam conforme escala de revezamento e home office de acordo com as diretrizes do decreto 6.266 de 05 de junho de 2020. No dia 19 de junho, o prefeito Dr. Adriano Moreno determinou a manutenção da classificação do município em zona laranja de risco de contaminação pela Covid-19. A definição teve como base o Plano de Controle e Ação (PCA) e o Índice Geral de Controle (IGC), disposto no Decreto 6.265, de 5 de junho de 2020.