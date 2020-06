Prédio da Prefeitura de Cabo Frio passará por desinfecção nesta quarta

A Prefeitura de Cabo Frio realiza na quarta-feira (01), a partir das 12h, desinfecção do prédio municipal como medida de combate e enfrentamento ao novo coronavírus. A ação será feita em todos os setores do edifício, que estará fechado ao público, e os servidores deverão realizar as tarefas em home office no período da tarde.

Na quinta-feira (02), as atividades retornam conforme escala de revezamento e home office de acordo com as diretrizes do decreto 6.266 de 05 de junho de 2020. Segundo o último boletim divulgado pelo município no domingo (28), até o momento foram registrados 791 casos confirmados de coronavírus, 581 pessoas recuperadas da Covid-19 e 56 óbitos pela doença.

Na última sexta-feira (19), o prefeito Dr. Adriano Moreno determinou a manutenção da classificação do município em zona laranja de risco de contaminação pela Covid-19. A definição teve como base o Plano de Controle e Ação (PCA) e o Índice Geral de Controle (IGC), disposto no Decreto 6.265, de 5 de junho de 2020.

Classificação por sistema de Zonas Cromáticas

O Plano de Controle e Ação (PCA), elaborado pela Prefeitura de Cabo Frio e pactuado junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), define o sistema de zonas para monitoramento de contaminação do novo coronavírus e, a partir destes parâmetros, organiza a retomada da economia do município. O PCA contém protocolos obrigatórios e critérios específicos de evolução epidemiológica a serem seguidos pelos diferentes setores econômicos.

A estratégia é uma forma de garantir as atividades econômicas em meio à pandemia da Covid-19 por meio da divisão do município em quatro níveis de restrições: zonas nas cores verde, amarela, laranja e vermelha, que variam conforme a propagação da doença, a capacidade do sistema de saúde e também determinam restrições diferentes para cada nível de perigo. As atividades poderão ser reavaliadas e reposicionadas conforme surgirem novos estudos e evidências.