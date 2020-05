Prefeito de Arraial do Cabo acaba de decretar lockdown parcial da cidade

Na tarde desta segunda-feira, dia 11, o prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, publicou um Decreto com lockdown parcial para da cidade.

“À partir de agora, está proibida a circulação de pessoas entre as 22h e 06h. Infelizmente, existe uma minoria que não colabora, desrespeitando tanto o decreto vigente quanto o bom senso de pensar no coletivo. Não é justo haverem festas e aglomerações enquanto os profissionais de saúde, limpeza urbana, assistência social e segurança pública estão expondo sua própria saúde para proteger a nossa cidade. Em respeito as famílias cabistas, iremos usar todas as estratégias disponíveis para a prevenção ao Covid-19”, disse Renatinho.