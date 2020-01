Prefeito de Arraial do Cabo assina convênio para investimentos na Saúde

Renatinho Vianna assinou na quarta-feira (29), um convênio com o Governo do Estado para investimentos na área da saúde. A verba de 11 milhões será destinada para a finalização da reforma do Hospital Geral de Arraial do Cabo e reforma dos Postos de Saúde da Família, incluindo novos equipamentos para as unidades dos distritos e para o pronto-socorro de Figueira.

Durante o ato, o prefeito estava acompanhado do secretário Municipal de Saúde, Antônio Carlos (Kafuru) e do secretário Estadual de Saúde, Edmar Santos. Os recursos também serão aplicados na instalação de uma casa de curativo, além de um pronto-socorro Pediátrico no município.