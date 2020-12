Prefeito de Arraial do Cabo e equipe de transição se reúnem com representantes do turismo e comércio

Na manhã desta quarta-feira (30), o Prefeito de Arraial do Cabo, Sérgio Carvalho, em conjunto com os Secretários Municipais e representantes da nova gestão municipal receberam os líderes das associações de turismo e do comércio local para discutir as novas recomendações recebidas pelo Município acerca do enfrentamento a pandemia durante as festividades de fim de ano e os primeiros dias da alta temporada. A preocupação é fazer um trabalho alinhado com os setores envolvidos e a nova gestão para que a população e os turistas sofram o mínimo de impacto possível, entendendo a urgência de medidas assertivas de enfrentamento à disseminação do coronavírus.

Na ocasião, o prefeito Sérgio iniciou a reunião falando sobre o aumento considerável de pessoas nas ruas e da movimentação na cidade para as festividades de fim de ano, principalmente no réveillon. O objetivo de todos os presentes é trabalhar em conjunto para que não seja necessário chegar a ponto de um novo lockdown na cidade.

“Pegamos duas transições em quinze dias, tentamos ao máximo organizar o que é possível para entregar a máquina pública de forma transparente, com um trabalho alinhado. Por isso é importante que o diálogo se mantenha, precisamos colocar o bem estar da população em primeiro lugar. A pandemia não acabou, temos que fazer um turismo de forma consciente, principalmente para que os próximos meses sejam melhores. Uma determinação para fechar de vez a cidade não vai ser nada bom pra nossa economia, comentou Serginho.

Os representantes do trade se posicionaram sobre a capacidade reduzida, sobre a fiscalização inefetiva no Município e reforçou que todos os estabelecimentos legalizados, que se estruturaram para receber com segurança os turistas acabam prejudicados com essas decisões repentinas de fechamento e reabertura da cidade. Uma das medidas decididas já entre em vigor amanhã (31), quando as equipes de Segurança Pública já começarão a trabalhar em conjunto com os novos agentes para se fazer cumprir o novo decreto.

O Daniel Assunção, representando a próxima gestão como novo Procurador do Município, assumiu a palavra reforçando que já estão trabalhando no planejamento de todos os segmentos e o comprometimento é com a população, garantindo uma continuidade dos serviços, atendendo as recomendações do Ministério Público acerca das medidas restritivas.

A reunião foi finalizada com o compromisso de a Prefeitura seguir alinhada com os representantes do trade, levando ao Ministério Público a realidade do Município e o esforço coletivo para que todas as medidas sejam cumpridas com rigor.

Estiveram presentes o atual prefeito Sérgio Carvalho, o Secretário de Turismo Fábio Luiz Melo da Silva, o Secretário de Segurança Pública, Bruno Monteiro, a procuradora do Município, Natália Freitas, o advogado da prefeitura Fábio Fernandes da Silva, o Chefe de gabinete da próxima gestão, Bernardo Alcântara e o próximo Procurador do Município, Daniel Assunção, com os representantes do comércio local sendo eles Andre Hirata, representando a ACIAC, Bianca Simas, representando o CVB e Mariana Alves, representando a AMHAR.