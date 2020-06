Prefeito de Arraial do Cabo é vítima de fake news

Na manhã desta quarta-feira, dia 03, um perfil fake atacou o prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna com mentiras.

“Evito sempre perder meu tempo com estes ataques, pois sei que reagir a este tipo de provocação é um desperdício de energia que nada agrega. Mas desta vez, quero aproveitar a oportunidade para sensibilizar a Câmara Municipal de Arraial do Cabo no sentido de apreciar o Projeto de Lei que enviei em 16 de Outubro de 2019 e que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de resultado de exame toxicológico pelo Prefeito e Vice-prefeito, e também de todos os Vereadores. Trata-se de matéria relevante para nossa população. Estamos ocupando cargos de extrema importância para a municipalidade, mas jamais podemos nos desviar do fato que estamos a serviço do povo, sendo ele quem, através do voto, nos contrata para prestar este serviço. E merece saber quem está contratando. Chega de viver em meio a ataques sem provas. Chega de falta de respeito com as famílias cabistas. Estou tomando todas as medidas legais contra os ataques mentirosos a minha pessoa. Tenho a maturidade necessária para compreender que concordar ou discordar é parte da construção democrática. Mas a mentira cruel e abjeta não pode se transformar em fato político em um momento em que trabalhamos para salvar e proteger vidas”, disse Renatinho.