Prefeito de Arraial do Cabo fala sobre seu estado de saúde e isolamento

Na manhã desta sexta-feira, dia 03, o prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, fez um vídeo falando sobre o seu estado de saúde e isolamento.

“Bom dia meu amigo e minha amiga, cidadãos de bem de Arraial do Cabo. Em função do meu fluxo de trabalho, que faz com que eu esteja em contato com diversas pessoas, tomei a vacina para gripe. Desde ontem, estou com alguns sintomas que acredito serem em função da reação da vacina, que é normal nesses casos. Porém, por recomendação médica, estou em isolamento domiciliar. Quero dizer a todos que me sinto bem, não tenho febre nem dificuldade respiratória. Sigo orientações técnicas seguras, até que qualquer outra hipótese seja descartada. Continuarei trabalhando na medida do possível, utilizando todos os recursos digitais disponíveis. Mantenho minha esperança de dias melhores, e peço a todos que orem por Arraial do Cabo. Por favor, fiquem em casa. Respeitem a quarentena. Vamos vencer este momento juntos”, diz Renatinho.