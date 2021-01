Prefeito de Arraial do Cabo se reúne com presidente do Detran para levar serviços à cidade

O prefeito de Arraial do Cabo Marcelo Magno, se reuniu nesta terça-feira (12), no Rio, com o presidente do Detran, Adolpho Konder e sua equipe.



Na pauta a formalização de um convênio visando a implantação no município de um posto do órgão para vistoria veicular, habilitação e identificação.

Outro ponto tratado foi a capacitação dos agentes da Guarda Civil Municipal com o objetivo de ordenar o trânsito na cidade. Também participou da reunião o Secretário Municipal de Segurança Pública, Daniel Bandeira.