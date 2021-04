Visando estreitar cada vez mais os laços com a população, o prefeito, Alexandre Martins, esteve hoje (09) com as portas abertas do gabinete na subprefeitura da Rasa.

Os interessados em conversar com o chefe do Executivo de Búzios, podem comparecer semanalmente no local.

“Como sempre digo, não abro mão de estar próximo aos moradores e conversar sobre os problemas e as possíveis soluções. Estarei sempre à disposição”, comentou o gestor.