Prefeito de Búzios é recepcionado na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia

O prefeito Alexandre Martins acompanhado da secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Carla Natália, e da gerente de Programas e Projetos Educacionais, Débora Castells, visitaram nesta terça-feira, dia 25, a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, a convite do Capitão de Mar e Guerra José Fábio.

Na pauta, a ampliação do número de vagas do projeto Programa Forças no Esporte (Profesp).

Neste ano, o município irá dispor de 80 vagas no Programa Forças no Esporte, que vem dando destaque a vários estudantes da Rede, mais especificamente das unidades escolares municipais: Ciléa Maria Barreto e INEFI.

Na ocasião, a equipe foi recebida pelos Comandantes da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, Capitão de Fragata Diogo Melo e do Imediato e Coordenador do Profesp, Capitão de Fragata (RM1-T) Marcos Alves. Juntos percorreram os espaços onde os estudantes desenvolvem as aulas práticas e alinharam a logística de funcionamento do projeto para o ano letivo de 2022.

O Programa tem por finalidade promover a valorização da pessoa, reduzir riscos sociais e fortalecer a cidadania, a inclusão e a integração social dos beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades esportivas e físicas saudáveis e de atividades socialmente inclusivas, realizadas no contra turno escolar, dentro de organizações militares.