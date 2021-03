Prefeito de Búzios inicia processo para compra de vacinas contra COVID-19

O Prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, determinou a abertura de processo administrativo para adquirir vacinas contra a COVID-19, com o objetivo de imunizar em massa a população.

Segundo o chefe do Executivo, a intenção de compra não tinha sido materializada até o momento por conta da impossibilidade legal dos municípios fecharem as compras diretas e reforçou a importância da vacina.

“Não é o momento para perder tempo, não podemos brincar com a vida das pessoas. Queremos vacinar a população em massa para dar fim à pandemia. Só assim vamos vencer o coronavírus. Não estamos medindo esforços para recorrer às tratativas na compra dos imunizantes”, frisou o gestor.

Com a aprovação da Lei 14.125/2021, sancionada pelo presidente da República, e através da Medida Provisória 1.026/2021, que também recebeu aval do presidente, os estados, municípios e o setor privado ficam autorizados a comprar vacinas contra a Covid-19 com registro ou autorização temporária no Brasil.