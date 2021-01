Prefeito de Búzios recebe visita do Secretário Estadual de Educação

O Prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, recebeu a visita do Secretário Estadual de Educação, Comte Bittencourt, na tarde desta segunda-feira (25), no bairro da Rasa.

Juntos à representantes da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Estado, realizaram um estudo técnico no espaço do INEF, local que será sede para a construção da primeira Unidade Escolar de Ensino Médio do bairro.

O projeto tão esperado pela comunidade terá que passar pela Câmara dos Vereadores para que a área seja desafetada, seguindo os trâmites burocráticos legais. Sendo aprovado, as obras serão iniciadas ainda este ano, com previsão para matrículas já no início de 2022.

Participaram da vistoria a Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Carla Natália, e os Vereadores Josué Pereira (PRTB), Lorram Silveira (PRTB) e Aurélio Barros (Patriota).

O Secretário de Educação foi bastante receptivo com a demanda do município e se declarou motivado com a atuação do novo gestor.

“O primeiro ato de um Prefeito em discutir educação é um bom sinal. O Prefeito que tem essa sensibilidade já demonstra o nível de comprometimento. Tô aqui hoje por causa dessa motivação do Alexandre”, disse o Secretário.

O Chefe do Executivo falou sobre a importância dessa integração com o Estado e o processo do projeto.

“É importante saber que o Estado está buscando o crescimento dos municípios. Trouxe as pessoas que estão, de fato, ligadas para que isso aconteça. Achamos mais apropriado aqui no INEF, que é mais próximo das pessoas, que não terão que se deslocar para onde está hoje, por exemplo, a FAETEC, que temos outros projetos em vista”, destacou o gestor.