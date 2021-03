Prefeito de Búzios recebe visita do senador Carlos Portinho

O senador Carlos Portinho (PL) esteve na tarde desta segunda-feira (29) no gabinete do prefeito Alexandre Martins.

O parlamentar esteve em visita para conhecer de perto as demandas do município e estreitar laços com o chefe do Executivo.

Alexandre comentou o encontro e disse estar contente com a parceria.

“Parcerias como essa são muito importantes para Búzios. Muito me alegra firmar boas relações com autoridades do Governo do Estado e saber que o senador está disposto a nos ajudar. Nosso balneário só tem a ganhar”, comentou.