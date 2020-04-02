Prefeito de Búzios reúne equipes para dar determinações mais rígidas para quem não estão cumprindo decreto

Prefeito de Búzios, Dr. André Granado, reuniu equipe de fiscalização, Procon, procuradoria é gabinete, na manhã desta segunda-feira, dia 02, para adotar novas medidas e evitar a proliferação da Covid-19.
De acordo com a prefeitura, está havendo um relaxamento da população.
NOVAS DETERMINAÇÕES:
- OS BANCOS QUE NÃO SE RESPONSABILIZAREM POR ORGANIZAREM A FILA EXTERNA, SERÃO FECHADOS. TODO DIA TEM AGLOMERAÇÃO NA FRENTE DAS AGÊNCIAS.
- OS MERCADOS QUE NÃO CONTROLAREM FLUXOS E DISPONIBILIZAREM ÁLCOOL EM GEL AOS CLIENTES, SERÃO FECHADOS.
- MORADOR QUE TEM IDO AS PRAIAS, CAMINHAR, SURFAR, SERÃO IMPEDIDOS.
- DE FORMA GERAL, OS ESTABELECIMENTOS QUE NÃO CONTROLAREM FLUXO NO INTERIOR DO ESTABELICIMENTO E DISPONIBILIZAREM ÁLCOOL EM GERAL, SERÃO FECHADOS.
- QUADRAS, PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, FECHADOS. NÃO ESTÁ PERMITIDO O USO.
- ANÁLISE IMEDIATA DE DECRETO DETERMINANDO QUE O COMÉRCIO, OS PERMITIDOS, FECHEM ATÉ AS 20:OOH.
- NÃO LEVEM AS CRIANÇAS PARA AS RUAS, OS PAIS SERÃO ORIENTADOS NAS RUAS.
- INTENSIFICAR FISCALIZAÇÃO NAS BARREIRAS DE ACESSO A CIDADE.
ADMINISTRATIVAMENTE:
- AGILIZAR PROCESSO DE COMPRA DAS CESTAS BÁSICAS.
- COBRANDO JUNTO AO ESTADO, A CHEGADA DE MAIS VACINAS E AGILIZAR A CAMPANHA.
- INTENSIFICAR CAMPANHA PELO CARRO DE SOM.