Prefeito de Búzios reúne equipes para dar determinações mais rígidas para quem não estão cumprindo decreto

Prefeito de Búzios, Dr. André Granado, reuniu equipe de fiscalização, Procon, procuradoria é gabinete, na manhã desta segunda-feira, dia 02, para adotar novas medidas e evitar a proliferação da Covid-19.

De acordo com a prefeitura, está havendo um relaxamento da população.

NOVAS DETERMINAÇÕES:

  • OS BANCOS QUE NÃO SE RESPONSABILIZAREM POR ORGANIZAREM A FILA EXTERNA, SERÃO FECHADOS. TODO DIA TEM AGLOMERAÇÃO NA FRENTE DAS AGÊNCIAS.
  • OS MERCADOS QUE NÃO CONTROLAREM FLUXOS E DISPONIBILIZAREM ÁLCOOL EM GEL AOS CLIENTES, SERÃO FECHADOS.
  • MORADOR QUE TEM IDO AS PRAIAS, CAMINHAR, SURFAR, SERÃO IMPEDIDOS.
  • DE FORMA GERAL, OS ESTABELECIMENTOS QUE NÃO CONTROLAREM FLUXO NO INTERIOR DO ESTABELICIMENTO E DISPONIBILIZAREM ÁLCOOL EM GERAL, SERÃO FECHADOS.
  • QUADRAS, PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, FECHADOS. NÃO ESTÁ PERMITIDO O USO.
  • ANÁLISE IMEDIATA DE DECRETO DETERMINANDO QUE O COMÉRCIO, OS PERMITIDOS, FECHEM ATÉ AS 20:OOH.
  • NÃO LEVEM AS CRIANÇAS PARA AS RUAS, OS PAIS SERÃO ORIENTADOS NAS RUAS.
  • INTENSIFICAR FISCALIZAÇÃO NAS BARREIRAS DE ACESSO A CIDADE.

ADMINISTRATIVAMENTE:

  • AGILIZAR PROCESSO DE COMPRA DAS CESTAS BÁSICAS.
  • COBRANDO JUNTO AO ESTADO, A CHEGADA DE MAIS VACINAS E AGILIZAR A CAMPANHA.
  • INTENSIFICAR CAMPANHA PELO CARRO DE SOM.

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