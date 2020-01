Nesta terça-feira, dia 21, o Prefeito André Granado esteve no Rio de Janeiro, em reunião com o Secretário Estadual da Polícia Militar Coronel Figueiredo e o Tenente Coronel José Ramos, Chefe da Assessoria Parlamentar da PMERJ.

Na pauta, foram discutidas as possibilidades de aumento de efetivo de policiais para a cidade de Búzios, além do número de viaturas, da integração com o PROEIS e um convênio com a Polícia Militar no sistema de câmeras de monitoramento do município.