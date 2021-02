Prefeito de Cabo Frio e arquiteto fazem visita técnica para reforma do teatro municipal

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, acompanhou, na terça, dia 23, o arquiteto Marcos Flaksman em uma visita ao Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb para avaliar o prédio, verificando as revitalizações necessárias para a retomada das atividades.

O local está fechado há quatro anos e é um dos maiores equipamentos culturais de Cabo Frio.



José Bonifácio afirmou que está direcionando esforços para a reabertura do teatro, assim como Marcos Flaksman, autor do projeto original do espaço, que prevê um upgrade com ações seletivas e objetivas para restaurar a área o mais breve possível.



O espaço cultural oferece mais de 200 lugares, além de camarins, salas multiuso, espaços laterais e jardins. Também acompanharam a visita os secretários de Cultura, Clarêncio Rodrigues, de Ambiente, Juarez Lopes, o engenheiro executor da obra, Luiz Henrique Cardoso e demais técnicos culturais.