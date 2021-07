Prefeito de Cabo Frio faz coletiva dos primeiros seis meses de gestão e anuncia novo secretário

O prefeito José Bonifácio concedeu uma entrevista coletiva, nesta quarta-feira (30), para fazer um balanço dos primeiros seis meses à frente governo do governo municipal.

No encontro com os jornalistas, ele citou a revitalização e a reabertura da Fazenda Campos Novos, do Parque de Exposições de Tamoios e ainda o evento realizado no último fim de semana, a I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador.

Além disso, foram discutidas algumas ações governamentais, como a vacinação contra a Covid-19 e a política de enfrentamento à pandemia, a ampliação da cobertura de Estratégia Saúde da Família (EFS) na cidade e a implantação do programa federal “Melhor em Casa”, todas na saúde. Também ganharam destaque o pagamento de salários atrasados e a regularidade na quitação dos salários atuais dos servidores e outras diversas ações de ordenamento na cidade.

No fim da coletiva, o prefeito anunciou o vereador Davi Souza como o novo secretário municipal de Governo. Davi irá assumir a pasta nos próximos dias, assim que for publicada a nomeação no Diário Oficial. Ele vai substituir Aquiles Barreto, que assumiu a Secretaria Especial de Integração Metropolitana, no Rio de Janeiro.