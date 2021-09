Prefeito de Cabo Frio irá cozinhar daqui a pouco no Espaço Gourmet do Festival Sabores

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, fará uma participação especial durante a inauguração do Espaço Gourmet do Festival Sabores, nesta sexta-feira (10), no Shopping Park Lagos, às 16h. Ele foi convidado para estrear o local cozinhando o seu famoso feijão.

O festival Sabores de Cabo Frio começou no dia 3 de setembro e vai até 3 de outubro, ocorrendo simultaneamente em mais de 60 estabelecimentos da cidade com o tema “Uma viagem pelo mundo”.

O Espaço Gourmet no shopping funcionará às quartas, quintas e sextas-feiras, até o dia 29 de setembro. O local receberá apresentações e aulas de gastronomia, sempre com a apresentação do jornalista e chef de cozinha Flávio Flarys. A abertura nesta sexta (10) terá apresentação do DJ Nick Ribeiro.

Entre as novidades deste ano no Espaço Gourmet estarão as aulas de gastronomia, que serão ministradas pelos chefs Flávio Flarys (15), Luis Roque Arguello (22) e Denise Linhares (29).

A programação completa do festival e a relação dos restaurantes participantes estão disponíveis no site www.saboresdecabofrio.com.br.