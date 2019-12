Prefeito de Cabo Frio recebe comissão de moradores do bairro Maria Joaquina

O prefeito Adriano Moreno recebeu, nesta segunda-feira (16), o presidente da Associação de moradores, Flavio Campanha, acompanhado da comissão de moradores do bairro Maria Joaquina. O bairro retornou à administração de Cabo frio, após decisão judicial no dia 3 de dezembro.

Na ocasião, a comissão apresentou algumas demandas do bairro, entre elas, a conclusão das obras na Escola Municipal Maria Salvadora, a iluminação, manutenção e calçamento das vias públicas.

“Sempre estivemos atentos à Maria Joaquina, desde os primeiros meses de governo. São 20 anos de pouca ou nenhuma atenção do poder público ao bairro. Sabemos que são muitas necessidades e, nesse um ano e meio de governo, não temos medido esforços para dialogar com a associação de moradores e realizar melhorias. Temos muito a fazer para juntos diminuir as distâncias. Somos todos cidadãos cabo-frienses”, declarou o prefeito Adriano Moreno.

Em relação à reforma da escola municipal, que vai receber alunos da educação infantil, o secretário de Governo, Miguel Alencar, agendou uma visita ao local, na quinta-feira (19). Junto com a comissão, Alencar pontuará os últimos detalhes da obra. A intenção é que os alunos possam cursar o próximo ano letivo (2020) na unidade.

“Vamos visitar a escola junto com a equipe técnica da Secretaria de Educação e a comissão de moradores, ainda essa semana, para identificar quais detalhes serão necessários para entregar a unidade, que atenderá cerca de 200 crianças do bairro no próximo ano”, comentou o secretário.

Sobre a iluminação das vias públicas, o vice-presidente da Comsercaf, Wilson Azevedo, explicou que os serviços nunca foram interrompidos, mesmo durante os meses em que a justiça determinou que o bairro ficasse sob responsabilidade administrativa de Búzios. Ele garantiu que o trabalho da autarquia será intensificado nos próximos dias para mapear quais locais necessitam reposição de lâmpadas.

Nas ruas que ainda não receberam calçamento, a Prefeitura utiliza, a cada 15 dias, máquina patrol para amenizar as irregularidades, assim como acontece em Tamoios. Para solicitar esse serviço, basta a população procurar a subsede da autarquia no bairro, informando nome e endereço.

A subsede da Comsercaf no bairro Maria Joaquina fica localizada na rua Projetada s/n. A solicitação de maquinário pode ser realizada pelos números (22) 2628-8907 ou 2648-8906 e a troca de lâmpadas pelo número whatsapp (22) 2647-7891.