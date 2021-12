Prefeito de Cabo Frio recebe equipe da Magalu que inaugura dia 10

O prefeito José Bonifácio recebeu, nesta segunda-feira (29), uma equipe da rede varejista Magalu no gabinete da Prefeitura. A empresa vai inaugurar a sua primeira loja em Cabo Frio no próximo dia 10 de dezembro, gerando novas vagas de emprego no município.

Uma série de iniciativas da Prefeitura vem colaborando para a chegada de novas empresas. Além da rede Magalu, a cidade também está recebendo uma unidade da rede varejista Pernambucanas, que teve inauguração nesta terça-feira (30), e ganhou também o novo hotel do SESC. Somente nestes três empreendimentos, estão sendo gerados cerca de 200 novas oportunidades de trabalho.

Entre janeiro e agosto deste ano, o município registrou um aumento de 64% no número de novas empresas abertas, em relação ao mesmo período do ano passado. Nos oito primeiros meses de 2021, houve 1.095 novas inscrições municipais, contra 665 de 2020. Em relação a 2019, ainda no período anterior à pandemia de coronavírus, o aumento chega a 71%, com 637 empresas abrindo as portas no município.

Outra medida de impacto é a construção do Polo de Desenvolvimento Econômico, que ocupará uma área de 28 mil metros quadrados no loteamento Colinas do Peró II, no Grande Jardim Esperança, onde poderão se instalar até 19 empresas de médio e grande porte.