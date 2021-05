Prefeito de Cabo Frio recebe vereadora para tratar de projeto de castração gratuita de animais

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, recebeu em seu gabinete a vereadora Carol Midori para falar sobre o projeto de lei que promove a castração gratuita de animais em situação de rua ou de famílias de baixa renda.

A reunião na sexta-feira (21) contou com a presença do vereador Davi Souza e do diretor financeiro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Jânio Mendes. Na ocasião, ficou acertado o andamento do projeto até chegar para a sanção do prefeito.

“Tive um prazer muito grande em receber a vereadora Carol Midori para trabalharmos juntos, pensando na importância e no benefício que vamos trazer à população com um trato melhor aos nossos animais, principalmente os de rua que precisam ser acolhidos. O projeto de castração vai seguir. Vamos caminhar para que Cabo Frio seja uma cidade melhor”, afirmou o prefeito José Bonifácio.

A vereadora Carol Midori comemorou a recepção e facilidade de acesso ao prefeito, e a resolução do problema visando o bem-estar dos animais no município. “Tivemos uma reunião muito produtiva para colocar o projeto em prática. O prefeito entendeu perfeitamente a necessidade de realizá-lo para que nossos animais tenham dignidade e a gente consiga controlar um pouco a taxa de natalidade. O vereador e líder do governo, Davi Souza, na última sessão, pediu vista justamente para eu, junto com o prefeito, vermos a possibilidade de implantar o projeto no município”, declarou a vereadora.