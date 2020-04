Prefeito de Cabo Frio testa positivo para Coronavírus

A Prefeitura de Cabo Frio informa que o prefeito Dr. Adriano Moreno testou positivo para o Covid 19. O resultado saiu na manhã desta segunda-feira (20). O prefeito apresentou apenas sintomas leves da doença, como febre e coriza.

Dr. Adriano segue em isolamento social, sendo monitorado pela Secretaria de Saúde. Ele foi afastado preventivamente das atividades presenciais na sede da Prefeitura desde quarta-feira (15). Ele continua à frente do Executivo, trabalhando de casa. O Gabinete de Gestão de Crise segue normalmente com os trabalhos. Todas as reuniões estão sendo feitas por videoconferência.

“Mesmo sendo médico e tomando todas as medidas de higienização recomendadas, fui contaminado por este vírus. Ninguém está imune. Mais do que nunca, peço a vocês que fiquem em casa. É a maneira mais segura que tem para se proteger. Estou bem, sendo monitorado diariamente pela Secretaria de Saúde, seguindo o protocolo para todos os pacientes. A agradeço a todas as manifestações de carinho que recebi desde sexta-feira”, disse o prefeito.