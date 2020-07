Prefeito de Cabo Frio vai ao Rio em busca de recursos financeiros

Em busca de recursos financeiros para o município, o prefeito Dr. Adriano Moreno cumpre uma extensa agenda no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (22).



Acompanhado dos secretários de Governo, Matheus Mônica; de Desenvolvimento Econômico, Felipe Pereira e do procurador-geral do município, Bruno Aragutti, o prefeito se reuniu com a assessora de Gestão, Patrícia Santana e com o assessor do subsecretário Geral da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), Dr. Roberto Posan.

O objetivo do encontro é buscar recursos para contribuir nas ações de enfrentamento ao coronavírus e, consequentemente, nos aspectos econômicos que envolvem o município neste momento de pandemia.

Dr. Adriano Moreno viabiliza ainda com o Governo do Estado o retorno do cofinanciamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). A iniciativa prevê a aplicação dos recursos para a infraestrutura das unidades.

“Estamos buscando a regularização nos repasses de responsabilidade do Governo Estadual com o retorno do programa de cofinanciamento da Secretaria de Estado de Saúde. Isso permite beneficiar não só os serviços prestados pela saúde para o cidadão cabo-friense, mas também todo o município”, explicou Dr. Adriano Moreno.

Os secretários de Governo e Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio se reuniram também com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Lopes, e com o assessor chefe da Sedeeri, Daniel de Santa Cruz Freitas. Foram apresentados projetos do município como a criação da Companhia e do Polo de Desenvolvimento, ressaltando a importância do apoio do estado para incentivos fiscais, além de buscer apoio para o setor pesqueiro.