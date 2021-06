Prefeito de Iguaba Grande recebe visita de Deputado Christino Áureo

Na tarde de ontem (29), o Prefeito Vantoil Martins recebeu em seu gabinete o Deputado Federal, Christino Áureo (PP), para tratativas a respeito da execução de emendas para o município. Num total de R$ 2.032.500,00, distribuídos entre pavimentação, em específico para a Rua Adnaldo dos Santos, e custeio para saúde, incluindo uma verba extra de apoio ao combate a Covid 19.

De acordo com o Deputado Christino Áureo, foi um prazer estar aqui em Iguaba. “Para nós o município sempre foi prioridade, já apoiei em outras ocasiões, por diversas vezes. Mas agora com o Prefeito Vantoil eu me sinto mais estimulado e encorajado, porque confio nele e em sua administração, portanto destinei ao município este valor, através dessas emendas parlamentares. Aliás, Iguaba pode sempre contar com meu apoio “- enfatizou Christino Áureo.

Os valores das emendas para saúde já estão liberados, portanto existe o comprometimento do Governo Federal. O outro valor para pavimentação está aguardando apenas a liberação pela Caixa Econômica Federal .

Estiveram presentes durante a ocasião o Chefe de Gabinete e Secretário de Segurança e Ordem Pública, Fábio de Oliveira Costa , o Vereador, Marciley Lessa, o secretário de Planejamento, Eronildes Bezerra, a Superintendente Federal de Agricultura, Stella Romanos e a Chefe de Gabinete do Deputado, Dr ª Deisy de Oliveira.