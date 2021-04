Prefeito de Iguaba Grande reúne com comerciantes para traçar um planejamento

Para estreitar o relacionamento entre o poder público, o comércio e empresários locais, o Prefeito Vantoil Martins, juntamente com o Secretário de Planejamento, Eronildes Bezerra, se reuniram na última semana com comerciantes da cidade e presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) para falar sobre as medidas tomadas pela Prefeitura que afetam diretamente os comerciantes a fim de pensarem em conjunto sobre as soluções cabíveis.



Na ocasião, foi apresentado pelo Prefeito as ações realizadas em seu governo nesses 100 dias de gestão. De acordo com o Secretário de Planejamento, Eronildes Bezerra, o objetivo é que esses encontros aconteçam com frequência prezando a transparência para que as decisões sejam tomadas sempre em conjunto com o comércio local.



Para o presidente da CDL Iguaba Grande, Augusto Pompa, essa relação entre o órgão e a Prefeitura cria possibilidades maiores. “As iniciativas públicas e privadas devem andar juntas. A gente entende que nesse momento de pandemia a CDL têm que estar trabalhando em apoio aos comerciantes.

Nosso maior desafio é trazer esses comerciantes para a realidade deste momento que estamos vivendo”, explica Augusto.

Ainda foi ressaltado pelo presidente da CDL a parceria junto à Agência de Desenvolvimento, com o intuito de legalizar todas as empresas da cidade, fazendo com que sejam formais.