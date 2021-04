Prefeito de Iguaba Grande reúne secretários para fazer levantamento dos 100 dias de governo

Para fazer um levantamento sobre os seus 100 dias de governo, hoje (14) o Prefeito Vantoil Martins se reúne com todos os secretários municipais da Prefeitura de Iguaba Grande.

“Além de fazermos um balanço sobre os 100 dias de governo com o secretariado, falaremos também sobre metas de gestão. Esses serão os pontos principais da reunião desta quarta”, garante o Prefeito.

Entre as metas cumpridas, está a instalação de uma sede da Fundação de Apoio à Escolas Técnicas (FAETEC), no bairro Cidade Nova, com diversos cursos profissionalizantes para gerar especialização profissional aos moradores iguabenses.

“Esse encontro é fundamental para definir os nortes e trocar experiências. Levaremos ao conhecimento de todos as novas ações que faremos em Iguaba, objetivando sempre o melhor resultado de cada equipe”, afirma o secretário de Planejamento, Eronildes Bezerra.

A Zona Especial de Negócios (ZEN), no bairro Parque dos Desejos, onde as empresas poderão se instalar com espaço de qualidade chegando a 250 mil m2, também está entre as ações do novo mandato, assim como o projeto da construção de um mirante no bairro Pedreira.

E atualmente, a parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem – DER está firmando um convênio para pavimentação de importantes ruas da cidade como, Alfeu Ferreira, Nossa Senhora de Nazaré e Estrada do Arrastão, além da fabricação própria de sextavado para pavimentação das ruas, Viseu, que já foi concluída, e da rua Profeta Jeremias que já começou a receber a intervenção.