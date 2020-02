Prefeito de Iguaba Grande se une a Dr. Serginho na CPI da Prolagos

Nesta quarta-feira, dia 19, o deputado estadual Dr. Serginho publicou que o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, solicitou formalmente sua participado na CPI Prolagos.

“A causa da Lagoa de Araruama não tem partido e nem dono. Feliz pela iniciativa, vamos buscar todos os demais prefeitos da região que tenham coragem para combater os desmandos dessa empresa. Já avisei que não tenho rabo preso com grupo econômico e com trabalho sério vou até o fim, doa a quem doer. Participei nesta manhã da conferência do INEA em Araruama, que trata do início da obra de dragagem da Lagoa de Araruama. Nossa indicação legislativa do início do ano de 2019 que agora começa a se concretizar. A dragagem da lagoa é essencial para melhorarmos sua qualidade, mas se não interrompermos o derramamento de esgoto da Prolagos teremos somente mais um paliativo. Sigo firme nesse propósito, até alcançarmos o resultado”, disse Dr. Serginho.