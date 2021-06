Prefeito de São Pedro da Aldeia apresenta projetos ao Governo do Estado

O prefeito, Fábio do Pastel, reuniu-se com o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nesta terça-feira (15), no Palácio da Guanabara. Na ocasião, o chefe do executivo aldeense apresentou as principais demandas para o município.

“Fomos super bem recebidos pelo governador Cláudio Castro e o secretário de Governo, Rodrigo Bacellar. Conversamos sobre os projetos para melhorias em São Pedro da Aldeia. Nossa equipe realizou um levantamento das principais ações que a cidade precisa, e levei esse documento ao Governo do Estado, que se comprometeu em prestar auxílio ao município”, relatou Fábio.

Na reunião foram abordadas ações para o saneamento básico, pavimentação das ruas do município, além da solicitação de investimentos na área da saúde.

Também participou do encontro o chefe de gabinete do município, Moisés Batista.